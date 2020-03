VIDEO: Jan Schroth v Rozstřelu: Na řecko-turecké hranici jsou tisíce migrantů, situace je nepřehledná Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jan Schroth v Rozstřelu: Na řecko-turecké hranici jsou tisíce migrantů, situace je nepřehledná

Na řecko-turecké hranici se od pátku hromadí tisíce migrantů poté, co jim Turecko přestalo bránit v cestě dál do Evropy. Co na to Na řecko-turecké hranici se od pátku hromadí tisíce migrantů poté, co jim Turecko přestalo bránit v cestě dál do Evropy. Situace je podle Jana Schrotha z Mezinárodní organizace pro migraci velmi nepřehledná.

video: iDNES.tv