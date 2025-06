VIDEO: Broumovská Diakonie třídí a recykluje textil z celého Česka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Broumovská Diakonie třídí a recykluje textil z celého Česka

Trička, mikiny, kalhoty, bundy, nebo plyšáci a boty. Všechen tento použitý textil míří ze speciálních kontejnerů po celé republice do Broumova k dalšímu zpracování. Na třídící lince se oblečení přebere, to nejkvalitnější pak míří do prodejen a asi 20% Diakonie exportuje jako znovupoužitelné oblečení převážně do Afriky. Část textilního odpadu dosud končila na skládkách nebo ve spalovnách. V Broumově ale našli způsob, jak i tento materiál dále využít a zpracovat.

video: iDNES.tv