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Omyl s navigací či cvičení u hranic? Nevěříme vám, vzkazuje šéf BIS Rusku

Domácí
Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka na pondělní Bezpečnostní konferenci ve Sněmovně zmínil důrazné varování od amerických partnerů ohledně Ruska. „Ve stejné době zaznívají z Ruska opět hlasy, že ruské obyvatelstvo v pobaltských zemích je utiskováno, že NATO z Pobaltí ohrožuje Rusko,“ řekl dále Koudelka.
video: PSP ČR
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