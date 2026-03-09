Ředitelství silnic a dálnic dokončuje nový úsek D48 u Palačova
9. 3. 2026 17:08 Domácí
Ředitelství silnic a dálnic zprovozní ve čtvrtek 19. března 2025 novou část dálnice D48 mezi Dubem a Palačovem na Novojičínsku. Na 2,5 kilometru dlouhém úseku budou auta zatím jezdit v pravém jízdním pásu. Na podzim bude hotova i navazující silnice I/35 mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem.
