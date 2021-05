VIDEO: Reportér Dominik Vršanský míří žlutým expresem do Splitu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Z pražského hlavního nádraží v pátek odpoledne vyrazil první vlakový spoj RegioJet do Chorvatska. Situace na Hlavním nádraží byla o něco klidnější než před rokem. Prodalo se na něj přibližně 400 jízdenek, plný je asi ze 75 procent. Část vlaku do Splitu je vyprodaná kompletně. V části do Rijeky byla ještě volná místa.

video: iDNES.tv