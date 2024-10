VIDEO: RegioPanter v barvách PID odjíždí z nádraží v Kolíně. Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

RegioPanter v barvách PID odjíždí z nádraží v Kolíně.

I do Kolína už zavítal RegioPanter v barvách PID. Dnes 9.10. vezla zdvojená jednotka inventárních čísel 239 a 241 vlak 9320 linky S1 z Kolína do Prahy Masarykova nádraží. Jednotky jsou ve zkušebním provozu kolem Prahy od května letošního roku. Personál se s nimi začal seznamovat na lince S4 do Kralup nad Vltavou a postupně v závislosti na dodávkách nových jednotek od výrobce se rozšíří i na ostatní linky, aby doplnily starší jednotky CityElefant. Na lince S4 až do Ústí nad Labem a dále se s nimi počítá na lince R41 do Kutné Hory. Do konce letošního roku by mělo být v okolí prahy 22 těchto nových jednotek.

video: Roman Mach