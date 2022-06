VIDEO: Řeka Blanice u Podedvorského mlýna na Prachaticku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řeka Blanice u Podedvorského mlýna na Prachaticku

Meteorologové varují před silnými až extrémně silnými bouřkami, a to od odpoledne do čtvrtečního rána. Hrozí i povodně. Nejnebezpečnější budou večer a v noci, a to v pásu od jižních Čech, přes východ Středočeského kraje a západ Vysočiny až do části Pardubického a Královéhradeckého kraje.

video: iDNES.tv