„Bába pod kořenem“ radí, komu dát hlas ve volbách

Domácí
„Jsem to já,“ říká ve videu na facebooku představitelka slavného klipu „Bába pod kořenem“. A pokračuje: „V televizi je bizár v naprostý pohodě. Ale horší je, když se bizár dostane do politiky. Bacha na ty kořeny, ať nespadnete pod plané sliby komunistů a opozice...“
video: Facebook / bez bizáru.cz
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:37

„Borat“ si po rozvodu našel o 26 let mladší krásku
Společnost
26. 9. 2025 12:30
00:54

Erdogan musel čekat na chodníku. V New Yorku ho zastavila kolona Donalda Trumpa
Zahraniční
26. 9. 2025 12:24
00:53

Trump přivítal Erdogana v Bílém domě. Jednání se zaměří na spolupráci a krizi v Gaze
Zahraniční
26. 9. 2025 12:24
00:58

„Bába pod kořenem“ radí, komu dát hlas ve volbách
Domácí
26. 9. 2025 12:20
00:37

Zloděj v Ostravě marně zkoušel novou fintu
Krimi
26. 9. 2025 12:18
00:17

V Týništi nad Orlicí budují nový most
Domácí
26. 9. 2025 12:12
00:35

Zásahová jednotka zaskočila vařiče pervitinu v chatce
Krimi
26. 9. 2025 11:58
00:13

Policejní pyrotechnici zasahují při nálezu víc jak 750 kg munice
Krimi
26. 9. 2025 11:40
00:46

Nike a značka Kim Kardashian představily první kolekci
Zahraniční
26. 9. 2025 11:40
00:28

Cyklista naboural do auta, vynadal řidičce a ujel
Krimi
26. 9. 2025 10:48
46:45

Móda je dnes v chaosu, věřím v návrat elegance, říká návrhář Ťapťuch
Rozstřel
26. 9. 2025 10:00
00:47

Pátý den Dozimetru. Hlubuček dál vypovídá
Domácí
26. 9. 2025 9:38
01:01

Z brownfieldu se může stát nová rezidenční čtvrť
Domácí
26. 9. 2025 9:28
04:50

Bárta: Dnes potravu nemusíme lovit, ale pohodlnost nás zlikviduje
Domácí
26. 9. 2025 8:40
01:07

Důvěra v instituce bývala silnější, říká bývalá poslankyně Buzková
Domácí
26. 9. 2025 8:40
00:32

Levínská hvězdou Playboye. Nechybí retro pokojíček, stodola i žigulík
Lifestyle
26. 9. 2025 8:38
00:50

Krásnější díky abstinenci. Za proměnu vzhledu vděčí žena sama sobě
Lifestyle
26. 9. 2025 8:20
00:51

Mám zlomené srdce. Jsem nevinen, prohlásil bývalý ředitel FBI
Zahraniční
26. 9. 2025 8:18
01:32

Další nejkrásnější dresy na světě
Sport
26. 9. 2025 7:00
00:17

V Třeboni jde o život. Partička mladých hochů brutálně bije lidi na ulici
Krimi
26. 9. 2025 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.