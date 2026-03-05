Jak pokračuje rekonstrukce pražského smíchovského nádraží?

Zprávy z dráhy
Nový podchod i lávka vznikají v rámci rozsáhlé přestavby v areálu smíchovského nádraží. Už na konci letošního roku by měly pasažérům sloužit na smíchovském nádraží dvě nová nástupiště.
video: iDNES.tv
