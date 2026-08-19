Rekonstrukce Radlické ulice komplikuje dopravu. Auta jezdí po kolejích
19. 8. 2026 11:58 Domácí
Provoz na důležité spojnici mezi Prahou 13 a nábřežím se opravou Radlické ulice zkomplikovala. Auta a autobusy musí dokonce kus projet po tramvajových kolejích. Pracovní tempo odpovídá důležitosti této pražské komunikace.
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Rekonstrukce Radlické ulice komplikuje dopravu. Auta jezdí po kolejích
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