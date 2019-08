VIDEO: Rekonstrukce Šlechtovy restaurace je jako detektivka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rekonstrukce Šlechtovy restaurace je jako detektivka

Příští rok by měla být dokončena náročná rekonstrukce Šlechtovy restaurace v pražské Stromovce. Původní stavba je barokní, přestavba z devatenáctého století mnohé změnila. V současnosti čeká stavaře i památkáře nejedno překvapení. Památkáři by se rádi vrátili k baroknímu stavu, ale pokud poničí přestavbu z devatenáctého století, je to nezvratné a nemuselo by se to pokaždé povést.

video: Ivo Helikar, Veronika Bucková, iDNES.tv