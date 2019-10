VIDEO: Předání Státní opery Národnímu divadlu je naplánováno na 15. prosince 2019 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Předání Státní opery Národnímu divadlu je naplánováno na 15. prosince 2019

Budova Státní opery Praha vstoupila do poslední fáze své generální rekonstrukce. Předání stavby Národnímu divadlu (ND) je naplánováno na letošního 15. prosince. Státní opera se divákům podle plánu znovu otevře 5. ledna 2020, tedy po téměř třech letech rekonstrukce a přesně 132 let od jejího prvního otevření. Novináře o tom při příležitosti prohlídky stavby informoval ředitel ND Jan Burian.

video: deni, iDNES.tv