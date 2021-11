VIDEO: Renovovaný vlak Slovenská strela kroužil mezi Žleby a Třemošnicí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Teprve druhý výlet podnikla renovovaná Slovenská strela ze svého muzea v Kopřivnici. Na konci minulého týdne byla hlavním tahákem oslav 205 let firmy DAKO-CZ. Známý československý vlak přijel ze Žlebů až do třemošnické společnosti, která vyrábí brzdové systémy a komponenty do vlaků, tramvají nebo souprav metra po celém světě.

video: iDNES.tv