Babiš prosil majitele Ryanairu a Emirates o lety. Hřiba poslal k psychiatrovi

Andrej Babiš ve Sněmovně rozebíral, co všechno stát dělá pro turisty na Blízkém východě, žádal u mikrofonu na dálku irského majitele společnosti Ryanair Michaela O’Learyho, ať pošle svá letadla. A když šéf Pirátů Zdeněk Hřib v reakci navrhl, ať tedy Sněmovna projednává jako zvláštní bod systematickou pomoc turistům, poslal ho Babiš k psychiatrovi.
video: PSP ČR
