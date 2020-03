VIDEO: Respirátory a roušky rozvážejí 24 hodin denně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Respirátory a roušky rozvážejí 24 hodin denně

Něco okolo třiceti tisíc litrů dezinfekce a dva miliony kusů roušek a respirátorů od vypuknutí pandemie přetřídili a rozvezli podle tabulek pracovníci Správy státních hmotných rezerv. Dovezený materiál z Číny musejí co nejrychleji naložit a rozvést do celé republiky do krajských nemocnic. Podívejte se, jakou cestu urazí zdravotnický materiál, než se dostane do nemocnice.

video: iDNES.tv