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Hvězda Kingdom Come otevírá na Vinohradech vlastní hospodu

Domácí
Britský herec Luke Dale, známý jako Jan Ptáček z Kingdom Come: Deliverance, otevírá v Praze podnik Nobleman. Chce v něm nabídnout české pivo, tradiční jídla i anglické speciality – a hlavně ceny pro místní, nikoli turistickou atrakci.
video: iDNES.tv
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