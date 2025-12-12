Restaurace Essens získala první michelinskou hvězdu na jižní Moravě
12. 12. 2025 13:22 Domácí
Restaurace Essens z Hlohovce na Břeclavsku se jako první na jižní Moravě dočkala michelinské hvězdy. Podnik, který nabízí několikachodové degustační menu, ji získal ve čtvrtek poprvé. Dostal se tak do populárního gastronomického průvodce.
