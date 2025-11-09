Restaurátoři obnovují horní část portálu hřbitova v Hořicích
9. 11. 2025 7:38 Domácí
Jedna z nejvýznamnějších památek podkrkonošských Hořic prokoukla. Odborníci zrestaurovali horní třetinu hřbitovního portálu na Gothardě z přelomu 19. a 20. století včetně sochařských prvků. Poškodila je nebývale vysoká koncentrace solí, degradaci kamene urychlily neodborné zásahy.
00:49
Na litoměřickém koupališti odkryli sto let starou reklamu
Domácí9. 11. 2025 8:40
01:13
Restaurátoři obnovují horní část portálu hřbitova v Hořicích
Domácí9. 11. 2025 7:38
02:40
Na co zírá mašinfíra: Po Baťově dráze z Otrokovic do Zlína za 2 a půl minuty
Technika9. 11. 2025 0:06
20:57
Na co zírá mašinfíra: Po Baťově dráze z Otrokovic do Zlína
Technika9. 11. 2025 0:06
00:26
Řidič na Floridě při útěku před policií zabil čtyři lidi a dalších 11 zranil
Zahraniční8. 11. 2025 20:54
01:03
Netflix chystá animovaný spin-off seriálu Stranger Things. Představil ukázku
Zahraniční8. 11. 2025 18:56
04:43
Netflix láká na závěrečnou řadu Stranger things
Zahraniční8. 11. 2025 18:56
00:25
Přísahám, všechny vás zastřelím. Ruský důstojník vyhrožuje svým vojákům
Zahraniční8. 11. 2025 18:32
01:10
Novému indonéskému hlavnímu městu Nusantara hrozí, že se stane městem duchů
Zahraniční8. 11. 2025 16:50
00:30
Karoline, neopouštěj nás! Orbán s Trumpem se laškovně přetahovali o mluvčí
Zahraniční8. 11. 2025 15:50
02:54
Smysluplné vládní návrhy podpoříme, řekl nový předseda TOP 09
Domácí8. 11. 2025 14:50
02:44
Čína představila válečnou loď nové generace
Zahraniční8. 11. 2025 13:54
00:31
Princové v Americe. William byl hvězdou na pláži
Společnost8. 11. 2025 12:28
03:49
Stínadla znovu vzbouřila v Pražské křižovatce
Domácí8. 11. 2025 11:48
00:37
Nejkritičtější je ladění, nesmí to tahat za uši, říká harmonikář
Domácí8. 11. 2025 11:26
01:16
Dvacet hodin v letadle bez mezipřistání. Qantas ukázal revoluční airbus
Zahraniční8. 11. 2025 10:46
38:55
Hokejový podcast Kousal - Celý záznam
Sport8. 11. 2025 9:30
00:34