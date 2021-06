VIDEO: Řidič dodávky smetl na okruhu mobilní značení silničářů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řidič dodávky naboural dopoledne na Pražském okruhu v blízkosti Zličína do mobilního dopravního značení a do svodidel. Silničářům, kteří na místě pracovali, se nic nestalo. Řidiče odvezli záchranáři do nemocnice.

video: iDNES.tv