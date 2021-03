VIDEO: Centimetry k neštěstí. Kamion ohrozil jiného řidiče Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Centimetry k neštěstí. Kamion ohrozil jiného řidiče

Ranní cesta do práce se pro posádku osobního auta proměnila v boj o život. Když přijížděli do obce Bratronice na Mladoboleslavsku, v protisměru se proti osobnímu autu vyřítil plně naložený kamion novými osobními auty. Řidič mnohatunového kamionu přímo v obci předjížděl na plné čáře osobní auto, ale už se nestačil vrátit zpět do svého jízdního pruhu. Řidič protijedoucího vozidla na poslední chvíli strhl řízení za krajnici až do příkopu, čímž sobě i spolujezdci zachránil život. „Chtěl bych touto cestou poděkovat řidiči osobního auta, který v čas zabrzdil a umožnil návrat druhého kamionu, který jej v obci, na plné čáře a v zatáčce předjížděl. Děkuji! A profesionálnímu řidiči kamionu bych řekl: Zamyslete se nad sebou... Běžně jezdíme v autě dva, já a moje manželka. Mohl jste připravit o život dva lidi, dva rodiče 8 lété holky. Dokázal by jste s tím žít? Upřímně myslím, že ne, myslete na to. Já se chci vracet ke své rodině živ a zdráv,“ poslal vzkaz řidiči kamionu pan Petr.

video: Řidič Petr