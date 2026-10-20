Předjíždějící řidič ohrozil holčičku na přechodu
20. 10. 2026 16:02 Domácí
Na konci září v obci Svatobořice–Mistřín ve směru na Kyjov řidička linkového autobusu zastavila před přechodem pro chodce, kde již čekala nezletilá holčička. Poté, co autobus zastavil, se dívka vydala přes přechod. Ve stejnou chvíli však začal řidič osobního automobilu autobus předjíždět, a to těsně před přechodem pro chodce.
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