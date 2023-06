VIDEO: Řidič při ujíždění policii narazil do auta i srazil chodkyni Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž ve věku 25 let má na svědomí hned několik trestných činů. Na Českokrumlovsku se pustil do honičky s policisty a způsobil několik dopravních nehod, navíc byl pod vlivem drog. Hrozí mu až pět let vězení.

video: PČR