Řidiči, pozor! Děti se vrací do školy, buďte na silnicích opatrní

Školáci 2. září znovu usednou do školních lavic. Na jejich návrat se už teď připravují policisté, kteří po celém Česku nasadí na velkou dopravně-bezpečnostní akci stovky hlídek, a to nejen poslední prázdninový víkend, ale také první školní den a několik dalších týdnů. Policisté zároveň apelují na rodiče, aby žáky z prvního stupně poučili o bezpečné cestě do školy a nejlépe s nimi několikrát cestu osobně prošli.

video: iDNES.tv