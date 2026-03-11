Řidič nezvládl zatáčku, vylétl ze silnice a otočil auto na bok
11. 3. 2026 20:30 Domácí
U obce Hluboš na Příbramsku došlo ve středu krátce po půl šesté hodině večerní k nehodě. Řidič osobního vozidla nezvládl zatáčku a dostal se do protisměru. Vjel na pozemek poblíž stojícího domu a s autem skončil převrácený na boku.
01:02
Hasiči zasahovali u kanystru s rozlitou kyselinou
Domácí11. 3. 2026 21:18
00:48
Řidič nezvládl zatáčku, vylétl ze silnice a otočil auto na bok
Domácí11. 3. 2026 20:30
02:37
Koalice prosadila rozpočet a schodek 310 miliard
Domácí11. 3. 2026 20:16
04:11
Ukrajinci nám ukázali, čím sestřelují šahídy
Zahraniční11. 3. 2026 20:00
00:50
Situace na Blízkém východě neomlouvá zrušení sankcí na Rusko, shodli se lídři G7
Zahraniční11. 3. 2026 18:48
01:08
Na prkna Moravského divadla Olomouc se vrací balet Romeo a Julie
Domácí11. 3. 2026 17:46
00:36
Krokodýl siamský se snaží zalíbit samici vodním tancem
Domácí11. 3. 2026 17:30
01:11
Za pád omítky na malého hocha zaplatí ředitel školy pokutu
Krimi11. 3. 2026 17:02
01:20
Nová expozice v Terezíně mapuje zločiny proti lidskosti
Domácí11. 3. 2026 17:00
04:30
Šichtařová vysvětluje, proč složila poslanecký mandát
Domácí11. 3. 2026 16:54
01:03
Maďarská delegace odjela na Ukrajinu na inspekci Družby
Zahraniční11. 3. 2026 16:10
33:27
Staří bílí muži glosují dění v ČT
Domácí11. 3. 2026 16:00
00:25
Oblíbený klub MOOD v Hradci končí kvůli demolici
Domácí11. 3. 2026 15:50
00:47
V Pichlově ulici v Pardubicích je chybně nainstalováno dopravní značení
Domácí11. 3. 2026 15:50
03:04
Předávání rychlobruslařského žezla. Sáblíková a Jílek o olympijském závodě
Sport11. 3. 2026 15:46
01:07
Brněnské kluby si stěžují na rozpadající se městský stadion
Domácí11. 3. 2026 15:16
00:22
Odvolací soud potvrdil muži podmínku za vyhrožování starostce
Domácí11. 3. 2026 15:10
00:49
S Íránem jsme v kontaktu, říká Rusko. Pošle tam vojáky, očekává Zelenskyj
Zahraniční11. 3. 2026 15:04
01:07