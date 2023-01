VIDEO: Řidič zavinil smrt mladíka, dostal podmínku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řidič zavinil smrt mladíka, dostal podmínku

S podmínkou a zákazem řízení odešel od Okresního soudu v Lounech sedmapadesátiletý Zoran Mileševič. V říjnu roku 2021 v ranních hodinách způsobil dopravní nehodu, kdy jako řidič autobusu nedal při odbočování vlevo přednost protijedoucímu vozidlo. To řídil devatenáctiletý muž, který při snaze vyhnout se kolizi vjel do protisměru a čelně narazil do tahače. Následkům těžkým zranění podlehl v nemocnici.

video: iDNES.tv