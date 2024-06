VIDEO: Řidiče v Litoměřicích sužují uzavírky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Velké komplikace čekají následující měsíce řidiče v Litoměřicích. Neprůjezdná Mrázova ulice, která představuje hlavní tah městem, znemožní až do začátku srpna napojení centra Litoměřic na most Generála Chábery. Důvodem uzavírky této ulice i několika dalších v okolí je rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Práce budou komplikovat dopravu až do ledna 2025.

