Řidiči jezdí u výstaviště na červenou

Domácí
Rušná křižovatka u výstaviště v Budějovicích dostane kamery, které budou pokutovat průjezdy na červenou. Řidiči často projíždí křižovatku, i když už by neměli, a vznikají nebezpečné situace.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz

