Na dálnici 216 km/h. Řidiči si myslí, že policie neměří

Někteří řidiči patrně získali pocit, že když je pandemie, tak je policie nehlídá. Policejní ministr Jan Švejdar sice doporučil, aby strážci zákona omezili kontroly, kdy přijdou do styku s lidmi, ovšem s výjimkou, kdy je ohrožen život či zdraví. A to v případě, že se někdo řítí po silnici až 216 km/h, je. Podívejte se, co policie zachytila v uplynulém období.

video: Twitter - Policie ČR