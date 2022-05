VIDEO: Řidiči testovali sanitky v těžkém terénu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řidiči testovali sanitky v těžkém terénu

Prudké kopce, bahno a neznámý terén. Každý řidič Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje se musí zúčastnit intenzivního školení, aby lépe zvládal náročné situace za volantem. Od pondělí do pátku v lescích na Českolipsku řidiči testují, co všechno svěřené záchranářské vozy umí. A co vydrží.

video: iDNES.tv