Řidiči už jezdí po novém úseku dálnice D55 u Otrokovic

Domácí
Řidiči mohou ode dneška jezdit po novém, přibližně půl kilometru dlouhém úseku dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly. Jeho součástí je i výrazný most přes řeku Moravu, který barvou svého vysokého červeného oblouku připomíná slavný most v San Francisku Golden Gate Bridge.
video: iDNES.tv
