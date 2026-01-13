Řidiči v Hradci se potýkali se sněhovou kaší
13. 1. 2026 17:08 Domácí
Řidiči v Hradci Králové si stěžují na nedostatečně ošetřené silnice po nočním sněžení. Podobné problémy sdíleli na sociálních sítích i o víkendu. V úterý ráno měli potíže nejen v bočních ulicích, ale i na hlavních tazích. Neprohrnuté byly i ulice a parkoviště u základních škol.
