Římov se stal vesnicí roku 2026
23. 6. 2026 13:18 Domácí
Jihočeskou Vesnicí roku pro rok 2026 se stal Římov na Českobudějovicku. Obec je známá svým poutním kostelem či křížovou cestou. Porotu Římov přesvědčil nejvíce právě procházkou po křížové cestě, na kterou vzal celou hodnotící komisi.
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