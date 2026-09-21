Ficův výrok o NATO? Česko bude kolektivní obranu respektovat, reagoval Babiš
21. 9. 2026 17:02 Domácí
Česko bude samozřejmě respektovat článek pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Odmítl komentovat vyjádření slovenského předsedy vlády Roberta Fica, který minulý týden uvedl, že nechce, aby se Slovensko „stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku pět“. Česku podle Babiše nyní nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí.
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