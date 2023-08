VIDEO: Fremr se vzdal kandidatury na ústavního soudce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soudce Robert Fremr se vzdal kandidatury do Ústavního soudu a sdělil to i prezidentovi Petru Pavlovi. Zdůvodnil to nevybíravým tlakem některých médií. „Tento tlak byl již pro mě a mou rodinu nadále neúnosný,“ řekl Fremr. Přesně před týdnem prezident oznámil, že ho zatím nejmenuje soudcem Ústavního soudu kvůli informacím o jeho působení před listopadem 1989.

video: ČTK