VIDEO: Mugabe vyvlastnil bělochy a dovedl vlast ke krachu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mugabe vyvlastnil bělochy a dovedl vlast ke krachu

Robert Mugabe vládl v africkém Zimbabwe pevnou rukou přes 37 let. U moci byl od roku 1980, kdy země získala nezávislost na někdejší koloniální mocnosti Británii, až do listopadu 2017, kdy odstoupil z funkce prezidenta poté, co parlament zahájil proces jeho odvolání. Mugabe po sobě zanechal Zimbabwe s rozvrácenou ekonomikou, kterou sužuje vysoká nezaměstnanost, hyperinflace i nedostatek potravin. Mimo jiné vyvlastnil zimbabwské bělošské farmáře, čímž zemi, dříve přezdívanou obilnice Afriky, přivedl do velké bídy. Dnes Mugabe zemřel ve věku 95 let.

video: Reuters