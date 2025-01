VIDEO: Dostačující plat senátora je 150 tisíc, řekl Šlachta. S Lochmanem se shodli na rozdávání peněz Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dostačující plat senátora je 150 tisíc, řekl Šlachta. S Lochmanem se shodli na rozdávání peněz

Podle senátora Roberta Šlachty (Přísaha) je plat 150 tisíc pro senátora či poslance dostačující. S kolegou Ondřejem Lochmanem (STAN) se v pořadu 360° na CNN Prima NEWS shodli, že část inkasovaných peněz mohou věnovat charitě. Oba to prý pravidelně dělají. Podle Lochmana má být politik hlavně nezávislý, protože jinak ho prý lze zkorumpovat. „Většinou ale bude loajální svému vůdci v partě, aby ho zaplatil,“ popsal senátor. Na to Šlachta ostře zareagoval. „Pro vás je navýšení o 6,9 %, což je těch 7 100 korun, dostatečné, že nebudete zkorumpovaný? Vy potřebujete mnohem víc peněz,“ rýpl si do oponenta. Lochman se ohradil, že v minulosti nikdy nehlasoval pro to, aby se mu zvýšil plat.

video: FTV Prima