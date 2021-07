VIDEO: Jediné, co o sobě neuslyším, že jsem pedofil. Doufám, vtipkoval Šlachta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za hnutím Přísaha nejsou podle jeho předsedy Roberta Šlachty žádní miliardáři ani milionáři. „Ty faktury bohužel nikdo platit nechce a zůstává to na nás,“ řekl ve svém pořadu Napřímo, v němž se obrací na voliče. Tvrdí, že hateři, kteří útočí na Přísahu, mu nevadí. „Mě to posiluje,“ tvrdí Šlachta, jehož hnutí má podle průzkumů šanci dostat se do Sněmovny.

video: Facebook/Robert Šlachta