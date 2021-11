VIDEO: Z doživotí propuštěný Tempel: Vyzval bych Kajínka na souboj Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Okresní soud v Sokolově ve středu ráno rozhodl o propuštění Roberta Tempela, který po zrušení doživotí za dvojnásobnou vraždu na Sokolovsku zůstával ve vězení kvůli dřívějšímu trestu. Teď prozadil, co prožíval ve vězení, proč nechce říct jména vrahů, za které musel sám sedět, ale i to, že by si to „po chlapsku“ chtěl vyříkat s Jiřím Kajínkem.

video: iDNES.tv