Rodina zažila úprk před hejny ovádů

Měl to být romantický poznávací výlet do biocentra Mokroš v Mořicích na Prostějovsku. Po pěti minutách se však proměnil v úprk před hejny ovádů. „Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, ale jsme doslova zaživa sežraní hovady,“ komentoval s nadsázkou Alexandr Salachov výlet do vyhledávaného biocentra.

video: Alexander Salachov