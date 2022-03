VIDEO: Rohlenka patří mezi nejpopulárnější dálniční odpočívky v Česku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rohlenka patří mezi nejpopulárnější dálniční odpočívky v Česku

Za Brnem na „mekáč“ nebo na „káefcéčko“. Poučka, kterou znají řidiči z celé republiky. Rohlenka je fenomén, motorest poblíž Jiříkovic patří mezi nejznámější dálniční odpočívky. Za pár let by měl být zrušen sjezd směrem do Brna kvůli rozšíření dálnice, přítomnost tří fast foodů však bude vábit hladové krky dál.

video: iDNES.tv