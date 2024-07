VIDEO: Roklanská chata se bourat nebude, čeká ji konzervace Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Roklanská chata se bourat nebude, čeká ji konzervace

Ministr ŽP Petr Hladík oznámil na šumavské Modravě, že Roklanskou chatu čeká do několika let konzervace. O její budoucí podobě se teprve rozhodne. Podle šéfa správy NP Šumava Pavla Hubeného bude navíc do konce roku jasno, jestli se už příští rok zpřístupní Luzenské údolí.

video: iDNES.tv