Roky zavřenou lávku na Benešově třídě nahradí nová

Do poloviny srpna zmizí lávka na Benešově třídě v Hradci Králové. Rozpadající se konstrukce byla deset let zavřená a stala se jedním ze symbolů bídy chátrajícího bulváru. Současně s novou lávkou tu do příštího února opraví i chodníky a vodovod.

video: iDNES.tv