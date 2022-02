VIDEO: V pět ráno jsme usedli do rolby a vyrazili na Jizerskou padesátku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V pět ráno jsme usedli do rolby a vyrazili na Jizerskou padesátku

Jizerskohorská lyžařská magistrála má v českých zemích nejdelší tradici – stopy se zde upravují již téměř čtyřicet let od roku 1984. Vyrazili jsme do Bedřichova, abychom si udělali představu, jaké to je upravit Jizerskou magistrálu i celý padesátikilometrový okruh našeho největšího běžkařského závodu.

video: iDNES.tv