Rolba na Brněnské přehradě konečně chystá bruslařský okruh
16. 1. 2026 14:08 Domácí
Před devíti lety vyhrála anketu mezi občany při participativním rozpočtu, jenže od té doby zima nikdy neudeřila tak jako letos. Malá pásová rolba, od které si Brňané slibovali protažení perfektního bruslařského okruhu, tak může konečně pracovat na zamrzlé hladině Brněnské přehrady.
