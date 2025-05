VIDEO: Rolnický dům je jednou z dominant Havlíčkova Brodu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rolnický dům je jednou z dominant Havlíčkova Brodu

Každému, kdo přijede do Havlíčkova Brodu po železnici, ten dům padne do oka. Veliký, zelený, jako by se do prostoru před nádražím ani nehodil. Přesto má Rolnický dům nezastupitelné místo v historii města. Jeho stavba začala před sto lety. A do dějin se zapsal i na konci druhé světové války, na den přesně před lety osmdesáti.

