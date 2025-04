VIDEO: Přešli jsme na západní ropu, oznámil premiér Fiala. Česko je nezávislé na Družbě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Česko se definitivně zbavilo závislosti na ruské ropě a přešlo na výhradní zásobování ropou západní cestou přes ropovody TAL a IKL. „Je to skutečně historický okamžik. Po šedesáti letech skončila definitivně naše závislost na Rusku a to je důležitá a dobrá zpráva,“ uvedl premiér Petr Fiala na tiskové konferenci. „Za společnost MERO ČR potvrzuji, že nyní na Centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi dopravujeme výhradně neruskou ropu. Je to poprvé, co naplno v ostrém provozu využíváme projekt TAL-PLUS a navýšenou kapacitu ropovodu TAL. A je to poprvé, co je Česko plně zásobováno ropou pouze západní cestou, tedy ropovody TAL a IKL,“ uvedl Jaroslav Pantůček, generální ředitel MERO ČR.

video: ČTK