Jak vyrobit účinnou roušku? Postačí sáček do vysavače

Český kutil si poradí i s akutním nedostatkem roušek. Jako ochranu při karanténě proti koronavirové epidemii je mají lidé používat na každém kroku, vlastně bez nich nevycházet. Aktuálně je jich ovšem akutní nedostatek. Pro ty, kdo nemají čas nebo trpělivost roušku zdlouhavě šít, má recept čtenář iDNES.cz Petr Uher. Stačí sáček do vysavače, dvě gumičky a sešívačka. Za minutu je hotovo. "Použil jsem sáček do vysavače Sencor, který je z mikrovláken. Výrobci u těchto sáčků uvádí účinnost filtrace na úrovni HEPA filtru. Ten by měl umět odfiltrovat ve vzduchu nejen prach a škodliviny, ale také roztoče, viry a plísně," dodává.

video: Petr Uher