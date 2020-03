VIDEO: Roušky pro všechny budou koncem března, říká Prymula Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na konci příštího týdne by mělo mít Česko dostatečný počet ochranných prostředků pro všechny obyvatele. Uvedl to předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Rozvážet lidem by je mohla Česká pošta a hasiči.

video: iDNES.tv