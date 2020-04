VIDEO: Vláda schválila výjimky v nošení roušek i dřívější otevření kin a divadel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda schválila výjimky v nošení roušek i dřívější otevření kin a divadel

Na zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti se dohodla vláda. Už 11. května se vrátí do škol žáci devátých tříd a budou povolená i kina, divadla, sportovní a kulturní akce pro sto lidí.Vláda kývla i na to, že už od 1. května nebudou muset nosit roušky děti do 7 let v mateřských školách nebo dětských skupinách. Ministři potvrdili také prodloužení nouzového stavu do 17. května.

video: ČTK