Rozbitou silnice v Brně lemují značky o nerovnosti vozovky, oprava je ale v nedohlednu
5. 3. 2026 5:38 Domácí
Jihomoravští silničáři, kteří mají ve správě frekventovanou cestu kolem brněnského sídliště Vinohrady a nedaleké spalovny, rozsáhlé opravy této děravé silnice po zimě neplánují. „Řešením“ jsou výstražné značky o nerovnosti vozovky.
